Raphael atraviesa por complicaciones de salud y cancela concierto

El emblemático cantante español Raphael canceló un concierto gratuito en España por motivos de salud. La noticia fue revelada por su equipo, quienes lamentaron “las molestias ocasionadas y agradece la comprensión y el apoyo del público”.

Por medio de un comunicado se conoció que el intérprete está atravesando por complicaciones de salud “derivados de un proceso gripal”, obligando a suspender su presentación y posiblemente su agenda en los próximos días.

El evento se realizaría en el Recinto Ferial IFEZA Zamora, en la ciudad española.

Su estado actual, alarmó a sus seguidores por todos los problemas que enfrentó Raphael con su salud en meses pasados, cuando fue diagnosticado de un linfoma cerebral, un hecho que lo alejó por un tiempo de los escenarios.

Sin embargo, luego de una prolongada recuperación el artista estaba listo para reencontrarse con su público retomando su gira.

Próxima presentación de Raphael

El próximo 01 de octubre el cantante español, de 81 años, tiene una cita pendiente en el Movistar Arena de Madrid, con la presencia de otros artistas como Hombres G, quienes se unen para apoyar a la organización CRIS Contra el Cáncer.

Sin embargo, el equipo del intérprete ni él han mencionado si estará presente o no debido a su cuadro de salud.