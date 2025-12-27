Muere un ícono del rock a sus 65 años

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 25 de diciembre, el mundo del rock perdió a un grande con el fallecimiento de Perry Bamonte el emblemático guitarrista y teclista británico de The Cure, quien murió en su casa, tras una breve enfermedad que terminó con una de las figuras más queridas del rock alternativo moderno.

Perry Bamonte: una leyenda musical

Conocido por sus colegas como “Teddy”, Bamonte fue descrito por la propia banda como alguien callado, intenso, intuitivo y enormemente creativo, un corazón cálido que jugó un papel vital en el sonido de The Cure durante décadas.

Aunque la agrupación alcanzó fama mundial con su estilo gótico y alternativo característico, la contribución de Perry se consolidó tanto en el estudio como en vivo, dejando una huella indeleble en los fanáticos del género.

La historia de Perry con The Cure es casi tan intrigante como sus melodías. Su vínculo con el grupo comenzó en 1984, cuando trabajó como técnico de guitarras y asistente personal del vocalista Robert Smith, gracias a su hermano Daryl, quien era el tour manager de la banda.

En 1990 se convirtió en miembro de tiempo completo tras la partida del tecladista Roger O'Donnell, aportando no solo guitarra sino también bajo de seis cuerdas y teclados. Ese mismo año integró la alineación que consolidó a The Cure en la escena internacional.

Álbumes y giras que marcaron una generación

Durante su primera etapa con la banda, “Teddy” participó en varios discos icónicos como "Wish (1992)", que incluyó clásicos como "Friday I’m in Love", "Wild Mood Swings (1996)", "Bloodflowers (2000)" y el álbum homónimo "The Cure (2004)".

Su impacto en más de 400 presentaciones en vivo entre 1990 y 2005 transformó cada escenario en un templo de la melancolía y el rock alternativo, consolidando a la agrupación como una de las más influyentes de su generación.

Su última actuación registrada fue en noviembre de 2024 en Londres, para un evento que celebraba el lanzamiento de su álbum "Songs of a Lost World" y que quedó grabado en el documental de concierto del mismo nombre.