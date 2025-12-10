Luto en la música por muerte del líder de “Ilegales” tras lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El rock en español se viste de luto por la muerte del líder de “Ilegales”, Jorge Martínez a los 70 años luego de estar recluido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras una ardua lucha contra el cáncer.

La noticia fue difundida este martes 09 de diciembre y llena de nostalgia a quienes crecieron con su música que deja un legado invaluable en la industria. En septiembre, fue diagnosticado con cáncer de páncreas, y desde entonces se recibió tratamiento para sobrellevar la enfermedad.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros", publicó la banda en comunicado.

Legado musical de Jorge Martínez

Antes de ser el icono del rock español que conocemos, Jorge Martínez formó parte del trío Madison, donde tocó junto a su hermano Juan Carlos, un proyecto que sirvió como el primer paso para consolidar su carrera.

Tiempo más tarde, en 1982 nació la agrupación “Ilegales”, que pronto se convertiría en una referencia en el rock. Su primera producción discográfica irrumpió como una descarga eléctrica en la escena musical de Argentina.

Sin embargo, “Ilegales” se disolvió en 2011, pero retomaron en 2015 gracias a la devoción de los fanáticos, y siguió girando con la misma energía hasta el final. Su última actuación en Latinoamérica fue en Ecuador durante el 2024.