WBC: ¡Refuerzo de élite! Pujols anuncia la inclusión de Caminero en la Selección Dominicana

Uno de los cañoneros jóvenes más talentosos y productivos de la MLB vestirá por primera vez el uniforme de su país en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC). El estelar antesalista de los Tampa Bay Rays, Junior Caminero, jugará con la República Dominicana en la edición 2026 del torneo global, según anunció el dirigente de la selección quisqueyana, el legendario Albert Pujols, este lunes.

La adición de Caminero inyecta una dosis de poder y juventud a una escuadra ya estelar que buscará recapturar el campeonato del Clásico Mundial. Dominicana se coronó campeona en 2013, derrotando a Puerto Rico 3-0 en la final, el único título de su historia.

El ascenso meteórico de Caminero

Caminero, de solo 22 años, ha tenido un ascenso meteórico. Calificado como el prospecto Nro. 6 en todo el béisbol por MLB Pipeline cuando fue llamado por primera vez a las Grandes Ligas en septiembre de 2023, la joven estrella irrumpió con una impresionante temporada 2025.

En su primer año completo en las Mayores, Caminero se consolidó como una fuerza ofensiva, terminando con un promedio de bateo de .264, un OPS (porcentaje de embasado más slugging) de .846, y cifras masivas de poder: 45 jonrones y 110 carreras impulsadas con Tampa Bay. Sus 45 cuadrangulares representaron la sexta mayor cantidad en todas las Grandes Ligas durante la temporada 2025, demostrando que su inclusión es vital para la alineación dominicana.

Superar la decepción de 2023

La presencia de un bateador de este calibre es crucial, especialmente tras la dolorosa eliminación en la edición de 2023. En aquel torneo, los dominicanos terminaron terceros en el Grupo D, detrás de Venezuela y Puerto Rico, sin lograr clasificar a los cuartos de final, a pesar de contar con un roster que incluía a figuras de élite como Juan Soto, Julio Rodríguez, Rafael Devers, Manny Machado y el ganador del Cy Young, Sandy Alcántara.

Con Caminero en la tercera base, el manager Pujols busca asegurar la potencia y la defensa necesarias para dominar el Grupo D y avanzar a la fase de eliminación.

Preparación y calendario

Caminero se preparará para el Clásico Mundial en su natal Santo Domingo, participando en los dos partidos de exhibición entre la Selección Dominicana y los Detroit Tigers, programados para el 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El WBC 2026 comenzará oficialmente el 5 de marzo. La República Dominicana debutará el 6 de marzo contra la selección de Nicaragua. Los cuartos de final están pautados para comenzar el 13 de marzo, con la gran final programada para el 17 de marzo en el loanDepot park de Miami.