Respetada reportera se sincera sobre su despido de Telemundo

Jessica Maldonado fue un rostro muy popular en la cadena Telemundo, realizando importantes reportajes que encantaron a los espectadores. Sin embargo, en el 2025 fue un año muy duro en su vida y carrera periodística.

Jessica habla de su salida de Telemundo

La conductora que estuvo en “Al Rojo Vivo”, contó que su salida de la planta ubicada en Miami, Florida, llegó el mismo año de los incendios que se presentaron en California, y que dejaron fallecidos, heridos y múltiples perdidas.

Aseveró que fue tanto el dolor que sintió al ver las llamas consumir todo a su paso, que la no renovación de su contracto con el canal, lo tomó de manera tranquila, relajada y con la frente bien en alto.

El éxito de Jessica en la pantalla de Telemundo fue tan grande que le valió llevarse un Premio Emmy como Periodista del Año en el 2022.

“Nada me devastó más que lo que me pasó el 8 de enero del 2025, nada, y creo que eso como que me preparó. Cuando me lo dijeron, ni me desperté porque creo que era tan devastador lo que había pasado que perder un empleo es solamente eso, perder un empleo”, destacó.

Cariño de la gente

En la entrevista realizada para el pódcast “Cara a Cara con Rodner Figueroa”, destacó que no perdió nada, ya que había consolidado una carrera impecable gracias al cariño del público, que fue su motivación para realizar trabajos importantes.

“Hemos sido parte de la vida del público como ellos parte de la nuestra, y ese cariño no te lo da ninguna cadena, te lo ganas tú”, aseveró.

Hoy lleva con éxito un pódcast llamado “Neteando con Kate y Jessica”, el cual realiza con la actriz mexicana Kate del Castillo.

Ambas han mostrado en el pódcast su cercanía, cariño y buen humor.