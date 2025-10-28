Presentador venezolano revela la cantidad de dinero que cobraba en televisión

Suscríbete a nuestros canales

Diez años después de su abrupta salida de Univisión, el presentador venezolano Rodner Figueroa reveló el salario que recibía antes de su mediático despido en una reciente entrevista para el podcast 'Conversaciones en las alturas'.

En 2015, el exconductor fue despedido de la cadena de televisión a raíz de un desafortunado comentario que hizo en vivo sobre la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Aunque para muchos esto significó el fin de su carrera en el medio, para Rodner fue un renacer.

Rodner Figueroa lo considerado "el mayor error de su carrera" en su momento. Sin embargo, el periodista aseguró que este giro fue una intervención divina: "Yo no me salí de Univisión, a mí Dios me sacó de Univisión".

El salario de Rodner Figueroa en Univisión

El también fashionista venezolano detalló las poderosas cifras que manejaba anualmente gracias a su estatus en la cadena y sus contratos publicitarios.

En palabras de Rodner Figueroa la cadena le pagaba medio millón de dólares anual por su trabajo en pantalla. Además, se le añade ingresos por contratos publicitarios como imagen de marca de $200.000, y $100. 000 por ser 'spot person'.

Sin duda el peak de su carrera como presentador fue en Univisión a pesar de su salida. Pese a esto, el venezolano continuó trabajando y ahora tiene su propio podcast “Cara a Cara con Rodner Figueroa”.

El dinero no compra la felicidad

A pesar de las cifras que manejaba, Figueroa se sinceró al confesar que el dinero no le brindaba felicidad. “Pero eso no me hacía feliz. Yo era infeliz", aseveró.

El despido, aunque costoso en términos económicos, fue para él la oportunidad de "reconectar con su propósito de vida" y entender que la paz espiritual es su métrica de éxito actual, por encima de la fama y el dinero.