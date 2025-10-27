Dos presentadores de Univisión se enfrentan en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Un debate sobre el amor y las diferencias culturales en parejas de distintas nacionalidades encendió la polémica en ‘Sin Rollo’ de Despierta América, cuando los presentadores de Univision Jomari Goyso y Francisca Lachapel disputaron distintos puntos de vistas.

Para el español una relación con diferencias culturales es imposible, pues asegura que no funciona, a diferencia de cuando comparten similitudes por ser de la misma nación. "Cuando has crecido en el mismo país, en la misma cultura, un hombre y una mujer se entienden mejor, cuando son de diferentes países y culturas, eso no termina nunca funcionando", sentenció.

Esta afirmación generó una respuesta inmediata de la presentadora quien está casada con un italiano y tienen tres hijos frutos de su amor. “Oye, ¿cómo que nunca acaba funcionando? Yo tengo tres hijos con Francesco y no podemos ser más diferentes", dijo para refutar sus ideas.

Para continuar con la discusión y echarle más leña al fuego, Jomari Goyso expresó: "Dios mío, ahora ella se lo toma personal", a lo que Francisca Lachapel no se quedó callada porque, según ella es la prueba de que sí funciona una relación con diferencias culturales.

"Pero tampoco lo que estás diciendo es válido y lo dijiste con una seguridad cuando al lado tuyo hay una mujer que está casada...", aseguró.

Sin embargo, el conductor reiteró que ella es “la excepción de la regla”, aunque lo demás copresentadores intervinieron apoyando a la dominicana, Goyso no se dio en su punto de vista dado por terminado el debate.

Francisca Lachapel vive un feliz romance con un italiano

Luego de pasar por duro divorcio, la conductora dominicana entabló una relación en 2018 con Francesco Zampogna y un año más tarde se casaron el civil. Lachapel ha mostrado su relación y la familia que logró construir con el italiano.

Con tres hijos Gennaro, Franco y Raffaella, ambos viven un feliz romance en Miami, ciudad donde residen desde hace años.