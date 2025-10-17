Presentador de Univisión arremete sin compasión contra Cazzu

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido Luis Alfonso Borrego, presentador de Univisión arremetió contra Cazzu luego de su presentación en el Auditorio Nacional de México, siendo un éxito total en taquilla.

Aunque el mexicano felicitó a la argentina por llenar en su totalidad el emblemático recinto, atribuyó su éxito a la relación que mantuvo por casi dos años con Christian Nodal, así lo afirmó en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

“Aplaudirle a Cazzu esa gran proeza de llenar el Auditorio Nacional de México, eso no lo hace cualquier artista, por eso sigo insistiendo que lo mejor le pudo haber ocurrido a Cazzu en su vida fue conocer a Christian Nodal”, expresó con seguridad.

Para el conductor, el ingreso de la argentina a la industria de entretenimiento en el país azteca, la cual denominó el “Hollywood Hispano” se debe gracias a su ex, porque según él, solo era reconocida en su país natal.

Presentador tilda de “víctima” a Cazzu

Luis Alfonso Borrego sentenció que la ‘Nena Trampa’ se dio a conocer en Latinoamérica a través de “un discurso victimista y de madre soltera”, por ello, muchas mujeres se sintieron identificadas con su mensaje.

Según el presentador de Univisión el público generó empatía con Cazzu por su bandera “de que ha sido abandonada por el padre de su hija por irse con otra mujer”.

Además, respaldó la respuesta de Nodal luego de las palabras de la intérprete en su último concierto y encuentro con la prensa.

Cazzu llenó el Auditorio Nacional de México

Con boletos vendidos en su totalidad, Cazzu fue todo un éxito en el Auditorio Nacional de México como parte de su gira Latinaje. Con miles de fanáticos coreando sus temas más emblemáticos, decidió romper el silencio una vez más.

“Siempre me toca escuchar alguna que otra mentira que se dice por ahí. Esta canción la dedico a todas las madres que crían solas a sus hijos. Yo igual que muchas de ustedes no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”, fue parte de su discurso minutos antes de cantar Inti, una tema dedicado a su pequeña hija.