Cazzu celebra cumpleaños de su hija Inti sin Christian Nodal

El 14 de septiembre la hija de los famosos cumplió dos añitos, y en su celebración la ausencia de su padre se hizo sentir

Por Kleimar Reina
Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 06:19 pm
Cazzu y su hija Inti / Cortesía
Cazzu celebró en Argentina el segundo cumpleaños de su querida hija Inti, en una fiesta temática cargada de naturaleza. Familiares y amigos se dieron cita en el festejo, sin embargo, la ausencia de Christian Nodal se hizo presente.

Fue el domingo 14 de septiembre cuando allegados festejaron los dos añitos de Inti. El cumpleaños estaba inspirado en elementos naturales como ranas, hongos y jardines.

Las postales fueron compartidas por la cantante en redes sociales. En ellas se destacaba una gran sonrisa de felicidad por parte de ambas, quienes estaban rodeadas de seres queridos.

Una celebración que no pasó por debajo de la mesa, pues en entre los bocadillos había minis hamburguesas, empanadas y bebidas servidas en vasos decorados con la temática.

Una celebración sin Nodal

En las últimas semanas ha quedado en evidencia las tensiones entre Cazzu y Nodal, quienes desde mediados de 2024 ya no están juntos. Durante el primer cumpleaños de la niña, el cantante mexicano estuvo presente, sin embargo, se ocultó de salir en las publicaciones de la trapera.

Para esta celebración no fue así; hasta el momento se desconoce si se presentó en Argentina, pues en redes sociales no ha publicado nada relacionado al festejo de su hija.

