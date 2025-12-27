Talentosa actriz y cantante fue asesinada en Nuevo México

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente se conoció la trágica muerte de Desirae “Dezz” Martin, una joven cantante y actriz de 29 años que fue asesinada a tiros mientras trabajaba como cuidadora en una residencia de Las Cruces, Nuevo México.

El tiroteo que acabó con la vida de la actriz y cantante

Los hechos ocurrieron el viernes 19 de diciembre de 2025 alrededor de las 4:30 p.m. en la cuadra 1100 de Berkshire Court, cuando un hombre de 38 años abrió fuego contra Desirae dentro de la casa donde ella trabajaba como cuidadora.

Tras el ataque, el sospechoso se atrincheró dentro de la residencia, lo que provocó una intensa respuesta policial.

Las fuerzas del orden desplegaron equipos SWAT, unidades de negociación de rehenes y equipos K-9, pero todos los esfuerzos por establecer contacto con el sospechoso resultaron infructuosos.

Finalmente, aproximadamente tres horas después, la policía ingresó a la vivienda y encontró al presunto atacante muerto por una herida de bala auto infligida, lo que determina que se suicidó.

Desaire Martin: Una estrella con luz propia

Aunque muchos medios informativos se centraron en los detalles del crimen, la historia de Desirae Martin es mucho más que una víctima, es el relato de una joven con sueños, talento y un corazón enorme.

Apodada cariñosamente como “Dezz”, Desirae era reconocida por su voz poderosa, su presencia escénica y una energía contagiosa que la hacía brillar en cada escenario donde actuaba.

Sus familiares destacan que podía iluminar una habitación solo con su presencia, y que su verdadera pasión siempre fue ayudar a los demás, tanto a través de su trabajo como cuidadora como en su participación activa en producciones teatrales locales.

Graduada de la Weber State University en Ogden, Utah, Desirae había regresado a Las Cruces en 2021 para estar cerca de su familia y seguir su carrera artística.

Además de su labor como cuidadora, participaba con entusiasmo en la escena teatral local, actuando y cantando en obras comunitarias que le valieron cariño y admiración entre sus compañeros.