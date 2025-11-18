Asesinan a primera actriz y cantante en el asilo donde vivía

Suscríbete a nuestros canales

El mundo artístico, en especial el español, se tiñe de luto. La veterana actriz y cantante Encarnación Polo Oliva, de 86 años, fue hallada sin vida en la madrugada del viernes en la habitación de la residencia Fundación Decanos de Ávila, en Ávila, España, donde residía desde febrero de 2025.

Su muerte no fue un accidente, lamentablemente se trató de un asesinato, cometido según la investigación policial, por otro residente sin relación previa con la víctima.

El fin de la actriz y cantante

Encarnita, como la conocían sus seguidores, fue una figura destacada de la televisión y la música española en las décadas de los 60 y 70. A pesar de su edad avanzada, seguía siendo recordada por su voz, su presencia escénica y su carisma detrás de los focos.

La madrugada del suceso sería tranquila en apariencia, pero se convirtió en la escena de un crimen, pues, el agresor abandonó su habitación, caminó por el pasillo y entró en la de Encarnación sin motivo aparente, según el informe preliminar.

Allí, la encontró un grupo de celadores alertados por gritos y golpes. El autor estaba sobre el cuerpo de la actriz cuando los equipos de seguridad llegaron al lugar. La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Ávila abrió una investigación de manera inmediata.

Según las primeras averiguaciones, el presunto autor ingresó recientemente en el centro, estaba sometido a un ajuste de medicación y no figuraba como paciente de alto riesgo ni tenía antecedentes por violencia.

Al ser descubierto, se encontraba sobre el cuerpo de la actriz, desconcertado ante lo que había hecho. Desde entonces está bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica del hospital correspondiente.

Respeto a la memoria de una leyenda

Su hija, Raquel Polo, declaró: “Quiero pedir, por favor, respeto y privacidad para mí y para mi familia. En estos momentos tan delicados no haré declaraciones públicas ni concederé entrevistas. Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos”.

Encarnación deja atrás una carrera que conectó la música y la actuación, grabando recuerdos en quienes la vieron sobre el escenario, en series, en conciertos. Su muerte repentina y violenta ha sembrado consternación en el mundo cultural, en la prensa española y en el gran público.

Mientras su familia decide cómo despedirla, el sector artístico y los medios lamentan la pérdida de “una referente de aquella época dorada” que aún conservaba su brillo. El entierro fue íntimo, sin cámaras, según los deseos familiares.