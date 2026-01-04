MLB: Es la hora de los dominicanos de cara al MVP 2026

Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez y Juan Soto son dos de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas. Ambos con experiencia, un gran nivel y un equipo para pelear la Serie Mundial. Condimentos importantes para tener una sólida candidatura para competir por el premio MVP 2026.

Rodríguez entra en su temporada de 25 años con la idea de consolidar a los Marineros de Seattle. Su reto: evitar los inicios lentos y sostener el impacto más allá de la segunda mitad. En 2025 se mostró sólido con su bate, pero necesita guiar al equipo desde el inicio para ser un candidato al MVP.

Juan Soto tuvo una temporada histórica en 2025: 40+ HR, 100+ CI, 100+ BB, 100+ CA, 100+ H, 30+ robos. Esos registros ya lo perfilan como un candidato al MVP si logra que su juego se refleje en los resultados del equipo. De lograrlo es un candidato muy serio para el MVP en Liga Nacional.

¿Julio Rodríguez y Juan Soto pueden guiar a sus equipos a la Serie Mundial?

Julio Rodríguez y Juan Soto representan el núcleo ofensivo que puede transformar a sus equipos en aspirantes serios a la Serie Mundial. Ambos cuentan con talento probado y un entorno competitivo en pitcheo y bateo; pero la clave será sostener regularidad y evitar los altibajos en el año.

La salud será otro factor determinante: mantenerse libres de lesiones permitirá que su impacto ofensivo se prolongue durante toda la temporada. Si logran afianzar su juego y consolidar liderazgo, tanto Marineros como Mets podrían convertirse en protagonistas de octubre.

Números de Julio Rodríguez y Juan Soto en sus carreras

- Rodríguez: 2384 turnos, 368 anotadas, 654 hits, 112 jonrones, 341 impulsadas, 116 bases robadas, .274 promedio, .331 OBP, .800 OPS

- Soto: 3857 turnos, 775 anotadas, 1086 hits, 244 jonrones, 697 impulsadas, 95 bases robadas, .282 promedio, .417 OBP, .948 OPS