MLB: José Ramírez el mejor MVP sin haber ganado el título

José Ramírez ha construido una carrera de élite en Grandes Ligas, con múltiples Juegos de Estrellas y Bates de Plata. Sin embargo, hay un reconocimiento que se le resiste a lo largo de su carrera: El Jugador Más Valioso (MVP), pese a tener votos para ser el número 1.

Ramírez a lo largo de su carrera suma cuatro nominaciones en el top 3 para el MVP en Liga Americana. Eso lo convierte en el jugador con más nominaciones entre los tres primeros, sin ganar el título desde 1931. Un logro histórico, pero estéril para el talento del dominicano.

José donde si es el mejor indiscutible es en el 'MVP Shares', que son la acumulación de puntos de votación ponderados. En esa aspecto, el dominicano de Guardianes de Cleveland también es el mejor de la historia entre jugadores que nunca ganaron el premio.

Top 5 jugadores con mejor MVP Shares sin haber ganado el título en Grandes Ligas

José Ramírez es uno de los peloteros de la actualidad en Grandes Ligas. El MVP Shares es una forma de medir la acumulación de votos ponderada para el premio; en ese contexto el dominicano ha sumado 972 puntos en su carrera, alcanzando el primer lugar en la estadística de jugadores sin haberlo ganado.

Top 5 del MVP Shares sin ganar el premio en MLB:

José Ramírez: 3.61 shares Al Simmons: 3.53 shares Eddie Murray: 3.33 shares Derek Jeter: 2.77 shares Kirby Puckett: 2.50 shares

Números de José Ramírez en su carrera en Grandes Ligas

José Ramírez es uno de los más que probables jugadores de la actualidad que estarán en el Salón de la Fama de la MLB. Quizás se retire sin el MVP y sin ganar una Serie Mundial; pero será recordado por ser un pelotero top 10 en muchas estadísticas con una consistencia sobrenatural.

Números de Ramírez en su carrera:

- 1609 juegos, 5970 turnos, 1001 anotadas, 1668 hits, 398 dobles, 43 triples, 285 jonrones, 949 impulsadas, 666 boletos, 802 ponches, 287 bases robadas, .279 promedio, .353 OBP, .504 SLG, .857 OPS.