MLB: Aaron Judge repite como el MVP de la Liga Americana

Aaron Judge ha sido nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana por tercera vez en su carrera, y por segundo año consecutivo. Con 355 puntos en la votación de la BBWAA, superó por estrecho margen a Cal Raleigh (335), en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

El jardinero de los Yankees no solo repitió el galardón, sino que lo hizo con una temporada estadísticamente descomunal: 53 cuadrangulares, un wRC+ de 204 y un fWAR de 10.1, cifras que lo colocan en la élite histórica de la sabermetría. Judge se convirtió en el primer Yankee en ganar el MVP en años consecutivos desde Roger Maris en 1960 y 1961, y apenas el cuarto jugador de la franquicia en alcanzar tres premios MVP.

Liderazgo absoluto

La campaña de Judge no se limita a estadísticas. Su presencia en el lineup de los Yankees fue sinónimo de estabilidad, poder y liderazgo. En un año donde Nueva York enfrentó lesiones y altibajos, el capitán se mantuvo como el eje emocional y competitivo del equipo. Su OPS superó los 1.100, y su capacidad para producir en momentos clave lo convirtió en el terror de los lanzadores rivales.

Cal Raleigh y el ascenso de nuevas figuras

El segundo lugar de Cal Raleigh, receptor de los Marineros, con 335 puntos, dejó ver lo cerrada que estuvo la decisión. Su temporada ofensiva y defensiva fue sobresaliente, y su candidatura refleja el crecimiento de Seattle como contendiente. José Ramírez (224), Bobby Witt Jr. (215) y el lanzador Tarik Skubal (139) completaron el Top 5.

Rumbo al Salón de la Fama

Con tres MVPs en su vitrina, Aaron Judge se une a un grupo de peloteros que han dominado su era. Su trayectoria ya lo proyecta como futuro miembro del Salón de la Fama, y su impacto en los Yankees lo coloca en la conversación junto a leyendas como DiMaggio, Mantle y Maris.