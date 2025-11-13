Baseball United

Leyenda de la MLB hace una invitación para ver la primera temporada de Baseball United

Todas las incidencias del Baseball United las podrás disfrutar en exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 07:02 pm
Leyenda de la MLB hace una invitación para ver la primera temporada de Baseball United
Foto: Cortesía
Todavía hay beisbol para rato en este 2025. Y es que la Baseball United se convertirá en el centro de atención para muchos fanáticos, ya que la liga profesional de beisbol del Medio Oriente y el sur de Asia vivirá su primera temporada de existencia.

Para Venezuela, todas las incidencias de este nuevo campeonato se podrán disfrutar en vivo y en exclusiva por las pantallas de Meridiano Televisión. Serán 21 partidos en 30 días, con una temporada llena de adrenalina, talento internacional y un espectáculo de primer nivel.

Una invitación de lujo para ver la Baseball United

La serie inaugural de la Baseball United iniciará este jueves 14 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 16, cuando midan fuerzas Mumbai Cobras vs. Karachi Monarchs.

Y es que para estos primeros encuentros, la leyenda de las Grandes Ligas Albert Pujols, quien también es co-propietario de Baseball United, invitó a los aficionados a acercarse al Baseball United Ballpark de Dubái para presenciar los encuentros de esta primera temporada.

"La primera temporada de Baseball United ya está aquí. Los boletos están a la venta y nos encantaría que vengan a disfrutarlo con nosotros este año en Dubái. Espero verlos pronto", dijo a través de un video en la cuenta oficial de Baseball United.

 

Además de la transmisión gratuita y exclusiva en señal abierta de Meridiano Televisión, los fanáticos podrán disfrutar los partidos en HD a través de las plataformas Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Jueves 13 de Noviembre de 2025
Beisbol