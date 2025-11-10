Baseball United

Calendario de transmisión de la Baseball United en exclusiva por Meridiano Televisión

Meridiano Televisión sigue marcando la pauta en el deporte y trae la transmisión exclusiva de la Baseball United

Por

Meridiano

Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 03:06 pm
Calendario de transmisión de la Baseball United en exclusiva por Meridiano Televisión
Por Andrea Matos Viveiros

La Baseball United, la nueva liga profesional que está revolucionando el beisbol en Medio Oriente y el sur de Asia llega a Meridiano Televisión. Desde este 14 de noviembre, los fanáticos podrán disfrutar cada juego en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta.

La acción se vivirá desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en el moderno Baseball United Ballpark, sede de las cuatro franquicias fundadoras: Mumbai Cobras, Karachi Monarchs, Arabia Wolves y Mid East Falcons.

Serán 21 partidos en 30 días, con una temporada llena de adrenalina, talento internacional y un espectáculo al nivel de las grandes ligas. La histórica serie inaugural enfrentará a Mumbai Cobras vs. Karachi Monarchs los días 14, 15 y 16 de noviembre, mientras que la gran final está prevista entre el 12 y el 14 de diciembre.

 

Calendario de la Baseball United

Viernes 14/11: Karanchi vs Mumbai. Antesala 11:30a.m. Inicio 12:00m.

Sábado 15/11: Mumbai vs Karanchi. Antesala 11:30a.m. Playball 12:00m.

Domingo 15/11: Karanchi vs Mumbai. Inicio 8:00a.m.

Martes 18/11: Mumbai vs Arabia. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.

Miércoles 19/11: Mid East vs Karanchi. Antesala 10:30a.m. Inicio 11:00a.m.

Jueves 20/11: Arabia vs Mumbai. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.

Viernes 21/11: Karanchi vs Mid East. Antesala 11:30a.m. Inicio 12:00m.

Sábado 22/11: Mumbai vs Arabia. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.

Domingo 23/11: Mid East vs Karanchi. Antesala 7:30a.m. Inicio 8:00a.m.

Martes 25/11: Mumbai vs Mid East. Antesala 10:30a.m. Playball 11:00a.m.

Miércoles 26/11: Karanchi vs Arabia. Antesala 10:30a.m. Inicio 11:00a.m.

Además de la señal abierta gratuita, en vivo y en exclusiva, también puedes disfrutarla en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. ¡Sintoniza y sé parte de la Baseball United por Meridiano Televisión!

 

Lunes 10 de Noviembre de 2025
