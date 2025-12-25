NBA: Spurs meten miedo en el Este y logran esta gran cantidad de triunfos seguidos

Suscríbete a nuestros canales

Los San Antonio Spurs reafirmaron su dominio sobre los Oklahoma City Thunder este jueves al vencerlos 102-117 en la prestigiosa jornada de Navidad. Para los actuales campeones, los texanos se han vuelto un obstáculo indescifrable, ya que tres de las cinco derrotas que han sufrido en toda la temporada (26-5), fueron a manos de San Antonio.

Por su parte, los Spurs hilaron su octavo triunfo y quedaron a los dos juegos y medio de la cima de la Conferencia Este, que posee su rival de turno.

Dominio texano y actuaciones clave

Bajo la dirección de un inspirado De’Aaron Fox, quien lideró la ofensiva con 29 puntos, los Spurs consiguieron su octava victoria consecutiva. Aunque el partido comenzó con Oklahoma City al mando, San Antonio tomó el control antes de finalizar el primer cuarto y no volvió a ceder la ventaja.

Por su parte, Victor Wembanyama, pese a tener minutos limitados, logró un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes, manteniendo viva la tensión dialéctica con los Thunder al insistir en su propuesta de "baloncesto ético". Otros aportes vitales vinieron de Stephon Castle (19 puntos) y el novato Dylan Harper (12 puntos).

Un Oklahoma City impreciso

La principal estrella de los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, tuvo una noche complicada frente al aro, anotando 22 puntos pero con un bajo porcentaje de acierto (36,8% en tiros de campo y apenas un 16,1% en triples). Esta falta de puntería fue contagiosa para el resto del equipo, especialmente para Alex Caruso, quien falló nueve de sus diez intentos desde la larga distancia.

A pesar de los dobles-dobles de Isaiah Hartenstein y Chet Holmgren, el esfuerzo en el rebote ofensivo no fue suficiente para compensar la efectividad de los Spurs, quienes fueron superiores en todas las facetas de tiro.

El nacimiento de una nueva rivalidad

El duelo entre las dos mejores potencias actuales de la Conferencia Oeste subraya el éxito de ambos proyectos, construidos meticulosamente a través del draft y adaptados a las nuevas restricciones financieras de la liga. Lo que comenzó como un dominio absoluto de Oklahoma City se ha transformado, en menos de dos semanas, en una rivalidad vibrante que promete definir el futuro de la NBA en los próximos años.