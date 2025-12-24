Hermana de Clara Vegas impacta por parecido a Kendall Jenner

Suscríbete a nuestros canales

Joyce, es la hermana más pequeña de la Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas. La jovencita posee un cuerpo de reloj de arena y belleza clásica, que se llevado toda la atención en las redes sociales.

Una reina en potencia

A través de Instagram la modelo ha posteado imágenes y videos de sesiones de fotos que ha realizado en el país, luciendo sensacional.

En uno de los videos Joyce aparece con un traje ajustado en color rojo y posando como toda una modelo. Es tanto el impacto del clip, que muchos la han comparado con la modelo estadounidense Kendall Jenner.

Ambas tienen ese tipo de belleza clásica de piel blanca, ojos claros y cabellos castaños.

La jovencita de 19 años sabe posar, moverse y sonreír para la cámara, tal como lo hizo su madre Andreina Goetz, Miss Venezuela 1990.

Internautas comentan

“La Kendall venezolana”, “Kendall Jenner vibes”, “Parece que Kendall”, “Nuestra Kendall Venezolana”, son algunas de las opiniones.

Durante la noche de los triunfadores en Venevisión, Joyce estuvo en la compañía de su familia apoyando a Clara por el triunfo.

En dicha entrevista dejó ver qué podría ingresar al certamen en el 2029 para seguir con el alto legado de su progenitora y hermana, quien el próximo año buscará la octava corona para el país en Puerto Rico.