MLB: Shohei Ohtani logra su tercer MVP consecutivo

El astro japonés de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, logró su cuarto MVP de su carrera de manera unánime. Superando a Kyle Schwarber y a Juan Soto. El nipón ha alcanzado su cuarto MVP en cinco temporadas, todos por votación unánime. Este logro lo coloca en un pedestal reservado solo para leyendas: solo Barry Bonds (7) ha ganado más MVPs en la historia de MLB.

Dominio absoluto en la votación del MVP 2025

La votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA) fue contundente: Ohtani recibió los 30 votos de primer lugar, acumulando 420 puntos. Muy por detrás quedaron Kyle Schwarber (260), Juan Soto (231), Geraldo Perdomo (196) y Trea Turner (102).

Un hito sin precedentes en los deportes profesionales

Lo que distingue a Ohtani no es solo la cantidad de premios, sino la forma en que los ha conseguido. Ningún otro atleta en la historia de MLB, NBA, NFL o NHL ha logrado más de un MVP unánime. Ohtani tiene cuatro. Este dato lo convierte en un caso único en los deportes profesionales norteamericanos.

Además, Ohtani es el primer jugador en la historia en ganar un MVP y un campeonato en cada una de sus dos primeras temporadas con un equipo, según datos de ESPN Research.

El legado de un jugador bicultural y bidimensional

Desde su llegada a MLB, Ohtani ha sido una anomalía: bateador de élite y lanzador dominante. En 2025, volvió a lanzar tras una pausa por lesión, y lo hizo con éxito, complementando una temporada ofensiva explosiva. Su versatilidad lo convierte en un jugador sin comparación en la era moderna.

Además, su influencia cultural es profunda. Como figura japonesa en el corazón del beisbol estadounidense, Ohtani ha abierto puertas para una nueva generación de talentos internacionales, mientras fortalece los lazos entre MLB y Asia.

¿Puede alcanzar a Barry Bonds?

Con 31 años y cuatro MVPs en su haber, la pregunta inevitable es si Shohei Ohtani puede superar los siete MVPs de Barry Bonds. Si mantiene su nivel y salud, es una posibilidad real. Lo que ya ha logrado (tres MVPs consecutivos, todos unánimes) es algo que ni Bonds consiguió.