¡oficial! La actuación histórica de Shohei Ohtani se lleva el Momento Legendario de la 2025

La Major League Baseball (MLB) anunció este miércoles el que será recordado como el Momento Legendario de la Temporada 2025. El honor recayó, sin discusión, en la actuación histórica de Shohei Ohtani durante el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN), donde los Dodgers de Los Ángeles se enfrentaron a los Cerveceros de Milwaukee.

El compromiso, disputado el pasado 17 de octubre en el Dodger Stadium, se inmortalizó como una de las demostraciones más completas y memorables de un jugador en la historia del béisbol, consolidando la reputación de Ohtani como un talento generacional.

Ohtani en el Montículo: El As Indiscutible

El cuarto desafío de la SCLN fue una prueba irrefutable de por qué Ohtani es considerado el mejor jugador de todo el béisbol. Como lanzador abridor ante los Cerveceros, el japonés tuvo una salida dominante:

Labor: Trabajó por espacio de seis sólidas entradas .

Dominio: Solo permitió dos imparables .

Boletos/Ponches: Otorgó tres boletos y abanicó a 10 rivales, demostrando una capacidad de ponche de élite bajo presión.

Al finalizar su participación en postemporada, el multifacético jugador dejó una marca de dos victorias y una derrota con una efectividad de 4.43 en 20.1 entradas lanzadas a lo largo de cuatro aperturas.

Ohtani con el Madero: Poder a la Historia

Pero la hazaña de Ohtani no se limitó al montículo. En la caja de bateo, el asiático desató todo su poder para impulsar la ofensiva de los Dodgers:

Apariciones: En solo tres viajes al plato, Ohtani conectó tres imparables .

Poder Total: Esos tres imparables fueron jonrones , una hazaña inédita para un lanzador abridor en un juego de postemporada .

Producción: Impulsó tres de las cinco carreras que anotó el equipo californiano en su victoria crucial.

Balance de la Postemporada

Ohtani concluyó la postemporada 2025 con estadísticas impresionantes al bate:

Bateó para .265 de promedio, producto de 18 imparables en 68 turnos al bate. Además, disparó ocho cuadrangulares, impulsó 14, recibió 16 boletos y se ponchó en 23 ocasiones para un OBP de .405.

La combinación de una actuación de 10 ponches en el montículo con tres jonrones es un logro que jamás se había visto en la historia de la MLB, ni siquiera en temporada regular, y aseguró su lugar como el momento más grande del año.