Shaquille O'Neal se estrella en plena transmisión en vivo

En una Navidad inolvidable para los fanáticos de la NBA, Shaquille O’Neal, la leyenda del baloncesto y ahora carismático panelista de televisión, se convirtió en el protagonista de uno de los momentos más comentados de las transmisiones deportivas del 25 de diciembre de 2025.

Durante un programa especial de la jornada navideña, O’Neal terminó atravesando un panel decorativo del estudio como si fuera papel, generando carcajadas, memes y un sinfín de reacciones en redes sociales que lo convirtieron en tendencia mundial.

La escena de Shaquille O'Neal que nadie esperaba

El inesperado momento ocurrió en el set de "Inside the NBA" de ESPN, durante el receso de uno de los partidos más esperados del día festivo. Todo comenzó cuando Kenny Smith, compañero de Shaq en el panel, le arrancó el sombrero con un rápido manotazo mientras ambos comentaban la jornada.

La espontánea reacción de O’Neal fue levantarse y perseguir a Smith, quien, en tono de broma, lo empujó suavemente hacia atrás.

Con su imponente tamaño (más de 2.16 m de altura y cerca de 145 kg de peso), Shaq corrió hacia la parte trasera del foro y se estrelló contra un panel del estudio, que se rompió al instante como si fuera de cartón.

El impacto, captado por las cámaras en vivo, dejó a los conductores en un estado de risa continua mientras la audiencia explotaba en comentarios y memes.

Un fenómeno viral

En cuestión de minutos, el video del incidente se viralizó en plataformas como X, Instagram y YouTube, donde los fanáticos lo compartieron con frases como “Shaq atraviesa el panel como si fuera papel” y hasta comparaciones con personajes de dibujos animados.

El clip se convirtió en uno de los momentos más vistos del día navideño, superando incluso a algunos de los highlights de los partidos de NBA.

Algunos medios señalaron que la estructura del set era relativamente frágil y que el accidente parecía una mezcla de espontaneidad y comedia preparada, lo que no hizo más que alimentar el debate entre quienes pensaron que todo fue improvisado.

El episodio recuerda otras payasadas ocurridas años atrás en el mismo programa. En 2022, por ejemplo, Smith también empujó a Shaquille O’Neal contra un gigantesco árbol de Navidad en medio de una discusión amistosa, escena que también se volvió icónica.