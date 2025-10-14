Shaquille O'Neal revela su verdadero peso en su tiempo de dominio con Lakers

Suscríbete a nuestros canales

En una anécdota que arroja una luz sorprendente sobre su dominio físico en la NBA, el legendario pívot Shaquille O'Neal ha revelado que su peso real durante la histórica carrera por el tricampeonato de Los Ángeles Lakers en 2002 fue significativamente mayor al reportado oficialmente.

El "Big Diesel" confesó haber alcanzado las 415 libras (aproximadamente 188 kilogramos), una cifra asombrosa que contrasta drásticamente con las 325 libras (cerca de 147 kilogramos) con las que estaba listado en los documentos oficiales de la liga.

Esta confesión no solo redefine el concepto de 'fuerza dominante' en la historia del baloncesto, sino que también subraya la magnitud del control físico que O'Neal ejercía en la cancha, a pesar de las críticas constantes sobre su condición física a lo largo de su carrera.

El Peso del Dominio: Una Escalada Anual

Shaquille O'Neal, tres veces MVP de las Finales durante el triplete de los Lakers (2000, 2001, 2002) junto a Kobe Bryant, desveló la fluctuación de su peso en los años cruciales de la dinastía:

Primer Campeonato (2000): 345 libras.

Segundo Campeonato (2001): 385 libras.

Tercer Campeonato (2002): 415 libras.

La revelación de que O'Neal jugó su temporada más pesada durante el último anillo del triplete, la misma en la que logró uno de sus promedios más impactantes, genera una revaluación de su rendimiento. Oficialmente, la NBA nunca ha registrado un jugador con un peso superior a las 400 libras, lo que convertiría la cifra auto-reportada por O'Neal en el peso más alto en la historia de la liga.

La Gran Mentira Blanca de las Estadísticas

La diferencia de 90 libras (41 kilogramos) entre el peso oficial y el real de O'Neal en 2002 ilustra un fenómeno común, pero rara vez admitido, en la NBA: la inexactitud en el reporte del peso de las superestrellas.

En el caso de Shaq, la necesidad de mantener una imagen de control físico, especialmente ante las constantes críticas de analistas y exjugadores sobre su ética de trabajo y su tendencia a no mantenerse en la mejor forma, impulsó a la franquicia a subestimar su peso.

Irónicamente, fue precisamente esta inmensa masa corporal, combinada con su velocidad y habilidad, lo que le permitió a O'Neal anular por completo a sus oponentes en la pintura, convirtiéndolo en una fuerza de la naturaleza imparable. Su dominio en las Finales de 2002, donde su rendimiento fue decisivo para barrer a los Nets de Nueva Jersey, se logró bajo una carga física extrema que solo él parecía poder manejar.