James McDonald, el mejor jinete del mundo por segundo año seguido

James McDonald se consagra como el Mejor Jockey del Mundo Longines por segundo año consecutivo y tercera vez en total. El jinete, oriundo de Nueva Zelanda y radicado en Australia, ya había obtenido este prestigioso galardón en 2022. Su dominio en las pistas globales es indiscutible, demostrando una habilidad y consistencia que lo sitúan en la cima de la hípica mundial.

El camino hacia el título de 2025 estuvo marcado por 12 victorias en las 100 carreras de Grupo o Grado 1 más importantes del mundo. McDonald guió a caballos de élite como Romantic Warrior en la Hong Kong Cup y Voyage Bubble en la Hong Kong Mile. Su asociación con Via Sistina fue particularmente fructífera, logrando múltiples triunfos de Grado 1, incluyendo la Queen Elizabeth Stakes y la Cox Plate, consolidando su ventaja.

McDonald dominó la competición de este año con una superioridad notable, manteniendo una amplia ventaja sobre sus competidores durante meses. El sistema de puntuación, que otorga puntos por los tres primeros puestos, le permitió acumular un total de 184 puntos. Mickael Barzalona finalizó en un distante segundo lugar con 132 puntos, mientras que William Buick completó el podio en tercer lugar con 114 unidades.

El título de Mejor Jockey del Mundo se basa en un sistema de puntuación transparente y reconocido globalmente. Se consideran los resultados en las 100 carreras de Grado 1 mejor valoradas, según lo establece el Comité de Clasificación de los Mejores Caballos de Carreras del Mundo de Longines. Las victorias otorgan 12 puntos, los segundos lugares seis y los terceros cuatro, en un periodo que abarca de diciembre del año anterior a noviembre del presente.

La excelencia de McDonald será oficialmente celebrada el 12 de diciembre. Se llevará a cabo una cena de gala durante las Carreras Internacionales de Hong Kong en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong para homenajear al jinete neozelandés. Los detalles completos de la clasificación final de 2025 están disponibles para consulta pública en el sitio web oficial de la IFHA,