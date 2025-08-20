Gewan con el mejor jinete del mundo James McDonald se ganó su pase a la BC Juvenile Turf

Suscríbete a nuestros canales

Un total de siete pruebas se disputaron la mañana de este miércoles en el hipódromo de York Race Course, Inglaterra, en la cual dos tuvieron validez para la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series. Entre ellas, el Acomb Stakes (Gr3), en el cual Gewan se llevó la victoria en sensacional demostración de su piloto, James McDonald, considerado como el mejor del mundo, según los premios Longines.

Gewan gana su cupo gracias a la Breeders’ Cup Challenge Series

El hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, recibió esta mañana en la segunda carrera a ocho de los mejores potros de dos años que hacen campaña en Europa, donde el promisor Gewan derrochó clase para imponerse en el Acomb Stakes (G3), exclusiva para machos de dos años en distancia de 1.400 metros con una bolsa de $206.500 en premios.

Gewan, con la monta de James McDonald, considerado como el mejor del mundo, según los premios Longines. Gewan aprovechó la parte exterior de la pista en la partida para salir a pelear el compromiso hasta promediar los últimos 300 metros, cuando su jinete McDonald llamó a correr a su conducido para tomar la punta y mantenerse en la misma hasta la meta.

Gewan aguantó el remate de Italy, que atropelló con fuerza para ocupar el segundo lugar a largo y medio. Tercero quedó el agotado y favorito de la prueba Distant Storm, del Godolphin, que intentó ganar de extremo a extremo. El tiempo de la prueba fue de 85”3.

Gewan fue presentado por Andrew Balding para Al Rabban Racing. De esta manera se ganó un puesto para la Juvenile Turf, a correrse en el Del Mar en noviembre.