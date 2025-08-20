Descubre la estrategia maestra de las montas de Yoelbis González para la Gala Hípica de Caracas (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

El joven jinete profesional Yoelbis González dice presente este domingo 24 de agosto en la reunión número 32 que incluye los siete clásicos de la Gala Hípica de Caracas 2025 en el hipódromo La Rinconada, que a su vez será el cierre del segundo meeting de la presente temporada.

El día miércoles en horas de la mañana, el jockey aprovechó la oportunidad luego de cumplir con la jornada de traqueo y conversó en entrevista para este medio digital Meridiano Web acerca de sus compromisos de montas para el magno evento venezolano.

Yoelbis González: Montas Gala Hípica R32 La Rinconada Datos Hípicos

Saludos Yoelbis, para este domingo tienes montas interesantes para la Gala Hípica de Caracas. Comienza en la quinta carrera con la cincoañera Clara del Valle para el XV Clásico Internacional “Sprinters (Yeguas) (G2) ¿Coméntanos acerca de esta yegua?

-Es una yegua que se mantiene en espectacular condición en cancha, sus carreras siempre son bastantes buenas y tengo fe que esta yegua lo vamos a estar decidiendo.

Para la sexta prueba que será la XX “Copa Invitacional del Caribe” (G1) montarás por primera vez al ejemplar argentino Tuco Salamanca del trainer Fernando Parilli Araujo y reaparece tras 98 días sin correr ¿Cómo has observado su preparación?

-Es un caballo que ha corrido muy bien en la distancia (1.600 metros) y anda muy bien en la pista. Se mantiene con una condición espectacular y espero que este caballo demuestre en la carrera lo que ha hecho en los entrenamientos.

Tu tercer compromiso en la Gala Hípica de Caracas será en la séptima carrera, primera válida para el 5y6 Nacional con el alazán Invader para la edición 75 del Clásico Internacional “Sprinters” (G1), ¿qué nos puedes decir acerca de este entrenado por Ramiro Caldeira?

-La condición física de este caballo es impactante, para su entrenador, su traqueador y mi persona. Esta carrera es bastante pareja porque va con caballos de mucha calidad y espero que el nuestro dé lo mejor de sí para tratar de ganar en este clásico.

Tu siguiente monta es en la tercera válida del 5y6 con la dosañera Forever Beatriz para el IV Clásico “Julián Abdala” (G3) de este importante evento del calendario hípico, ¿coméntanos acerca de esta potranca debutante?

-Es una potranca que anda muy bien en cancha, pues ha demostrado bastante calidad en los trabajos previos a su debut y vamos con un pozo de fe con esta potranca.

Para la edición número 38 del Clásico “Gradisco” (G2), a la altura de la cuarta válida montarás al dosañero Mr. Bárbaro y cierras tus compromisos en el sexto Clásico Internacional “Fundación De Propietarios Hípicos de Venezuela” (G1) a disputarse en la quinta válida con el seisañero Rod Hendrick

-Este ejemplar Rod Hendrick, siempre en distancias largas ha sido bastante fuerte. Se ha medido con muchos ejemplares. Su condición física está bastante mejor gracias a Dios y trataremos que su remate sea bastante efectivo y así cruzaremos la raya.