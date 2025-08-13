Para Yoelbis González tratará de ganar con este ejemplar en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

Con siete victorias en el segundo meeting de la temporada, el jockey profesional Yoelbis González llega a la reunión número 31 del año a realizarse este domingo 17 de agosto en el marco de la fecha 17 del torneo de mitad de año que tiene una programación de 12 carreras a realizarse.

Yoelbis González con una línea en la reunión del domingo

Uno de los profesionales que atendió este miércoles al equipo de hipismo de Meridiano.net fue el joven jockey profesional Yoelbis González, quien tiene tres montas a cumplir en la reunión 31 y dos de ellas son dentro de las válidas del 5y6 nacional de la tarde dominical.

La primera monta de ganador del Clásico José Antonio Páez G1 de este año con el ejemplar El Relámpago de este año, se subirá al purasangre Barbasco del trainer Fernando Parilli Araujo, del cual dijo lo siguiente sobre el equino.

“Un caballo que vengó de montarlo en su última actuación, realmente hizo una muy buena carrera, pero para esta oportunidad, trataremos de hacer lo mismo, y tratar de unir partida con llegada”.

“En la octava carrera tengo la oportunidad de conducir al ejemplar Manoepiedra, un ejemplar que he montado numerosas veces y hemos perdido unas carreras increíbles y para esta oportunidad trataremos de ganar y cruzar la raya adelante”.

“Culminó mis compromisos en la novena carrera con la yegua Celestia que la conozco a la perfección, en su última carrera yo estaba totalmente confiado en ganar, pero lamentablemente no se pudo y para esta oportunidad si lograr ese triunfo”.