El segundo meeting de la temporada llega a su fecha 17 este domingo 17 de agosto de 2025

Por Saúl García
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 07:18 pm
Reunión 31 del año del INH con 12 carreras como previa a la Gala Hípica de Caracas
José Felix Lara
La tarde del domingo 17 de agosto del 2025 se va a realizar en el Hipódromo Internacional La Rinconada la programación de la reunión hípica número 31 del año y que forma parte de la fecha 17 del segundo meeting con una jornada de 12 carreras sin selectivas ni pruebas de grado.

Reunión 31 en la Rinconada con 12 carreras

La primera de las 12 competencias dominicales comenzará a la 1:00 de la tarde y está reservada para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de dos y tres carreras en un recorrido de 1.300 metros con un premio de especial de $17.000 y tiene una nómina de ocho hembras en lo que es el mejor lote de las carreras no válidas.

 

Un segundo lote llamativo de las pruebas no válidas correrá en la cuarta competencia, la cual ha sido reservada para caballos nacionales e importados de cinco años, ganadores de dos carreras en distancia de 1.300 metros con una nómina de ocho machos y un premio especial de $17.000.

Por su parte, en las carreras que forman parte de las válidas del 5y6 nacional que comenzarán en séptima carrera de la tarde dominical en el óvalo de Coche, la primera que llama la atención es la propia primera válida.

Dicha prueba esta reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras en una nómina de 12 ejemplares a competir por un premio especial de $17.000 a entregar a los cinco primeros que crucen el espejo.

Mientras que la quinta válida del juego del 5y6 nacional con hora de partida de las 5:10 de la tarde, se ha reservado para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cuatro, cinco y seis pruebas donde van a competir una nómina original de diez purasangres maduros en una distancia de 1.400 metros por un premio de $20.000 a repartir.

Dicha reunión servirá como antesala previa de la próxima fecha del 24 de agosto, donde se realizará la Gala Hípica de Caracas donde se definirán los campeones del segundo meeting del año.

Lunes 11 de Agosto de 2025
