Esta es la hazaña que puede alcanzar Fast Sensations en caso de ganar el Clásico Cruz del Ávila G1

El Clásico Internacional Cruz Del Ávila G1 se correrá este domingo en el óvalo La Rinconada en su edición XX y cuenta con una nómina de diez yeguas a competir y una de ellas es la ganadora de pruebas clásicas, Fast Sensations con la monta de su jockey habitual, Jaime Lugo.

Fast Sensations por su tercera victoria en La Gala Hípica de Caracas

La yegua de cinco años Fast Sensations buscará este domingo, en convertirse en el primer ejemplar en la historia de la Gala Hípica, en ganar tres carreras distintas y el segundo purasangre en alcanzar dicha cantidad de triunfos, algo solo conseguido por Jorge Zeta, pero este lo hizo en dos pruebas clásicas.

La hija de semental Thunder Ridge en la yegua madre Siren’s Assult por War Front, la cual ha ganado diez pruebas clásicas en su carrera de 11 triunfos, en 20 presentaciones logró su primer triunfo en una Gala Hípica en el Clásico Julián Abdalá para potras de dos años en el 2022 con Cipriano Gil en la silla y entrenada por Ramón García Mosquera.

Luego en el 2024, su entrenador decidió enfrentarla contra los machos en el Clásico Internacional Sprinters para machos y le resultó al conseguir la victoria bajo la monta del jockey profesional Maikor Ibarra.

En caso de ganar este domingo, Fast Sensations, sería el primer purasangre en ganar tres pruebas de las Gala Hípica de Caracas y en diferentes etapas, como dosañera, como potra de cuatro años y ahora como yegua madura de cinco años.

Jorge Zeta logro dos victorias pero en dos pruebas, dos de ellas de manera consecutiva en el Clásico Invitacional del Caribe G1 en los años 2018 y 2019 y previamente en el 2015 en el Clásico Propietarios La Rinconada, ahora renombrado como Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela G1.