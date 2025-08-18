Hipismo

Por esta razón Fast Sensations todavía no ha alcanzado a Gelinotte

La yegua madura viene de participar en el pasado Clásico Armada Nacional Bolivariana

Por Saúl García
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 12:18 pm
Por esta razón Fast Sensations todavía no ha alcanzado a Gelinotte
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del INH comunicó la mañana de este lunes 18 de agosto del 2025 mediante una nota especial, la descalificación de la yegua Fast Sensations como ganadora del Clásico Armada Nacional Bolivariana del pasado 20 de julio del 2025.

NOTAS RELACIONADAS

Fast Sensations no alcanza a Gelinotte

Según la nota especial de la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos, la misiva indica lo siguiente:

"Esta Junta de Comisarios INH en pleno uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras y por autoridad de la ley, en referencia al análisis de laboratorio presentamos los resultados de las pruebas especiales":

LXXII CLASICO “ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO
FAST SENSATIONS RICCARDO D’ ANGELO 11 ma CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL/PENTOXIFILINA
AMBROSIA FERNANDO PARILLI TOTA 11 ma CARRERA ANFETAMINA
PRINCESA MANUELA LUIS PERAZA 11 ma CARRERA ANFETAMINA

En relación con la CARRERA (N° 289) DIST. 1.600 MTS. LXXII CLÁSICO "ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA" (GRADO II) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: NIKITIS (USA) Nº 02, Segundo Lugar: BIENMESABE Nº 06, Tercer Lugar: STRIDING MOON Nº 03, Cuarto Lugar: MISS MIREYA Nº 08, Quinto Lugar: PICCINA MIA Nº 07".

                                 

Por este motivo, Fast Sensations aun se mantiene con diez pruebas de grado ganadas y sigue a un triunfo de alcanzar a la recordada campeona Gelinotte, la cual logró conseguir hasta 12 pruebas de grado en su carrera en los años 70 bajo el entrenamiento del Musiú Millard Ziadie.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos La Rinconada Premier League Grandes Ligas
Lunes 18 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo