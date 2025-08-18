Por esta razón Fast Sensations todavía no ha alcanzado a Gelinotte

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del INH comunicó la mañana de este lunes 18 de agosto del 2025 mediante una nota especial, la descalificación de la yegua Fast Sensations como ganadora del Clásico Armada Nacional Bolivariana del pasado 20 de julio del 2025.

Fast Sensations no alcanza a Gelinotte

Según la nota especial de la Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos, la misiva indica lo siguiente:

"Esta Junta de Comisarios INH en pleno uso de sus atribuciones conferidas en el Reglamento Nacional de Carreras y por autoridad de la ley, en referencia al análisis de laboratorio presentamos los resultados de las pruebas especiales":

LXXII CLASICO “ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA” (GRADO I)

NOMBRE DEL EJEMPLAR ENTRENADOR CARRERA RESULTADO FAST SENSATIONS RICCARDO D’ ANGELO 11 ma CARRERA CAFEÍNA/FENTANIL/PENTOXIFILINA AMBROSIA FERNANDO PARILLI TOTA 11 ma CARRERA ANFETAMINA PRINCESA MANUELA LUIS PERAZA 11 ma CARRERA ANFETAMINA

En relación con la CARRERA (N° 289) DIST. 1.600 MTS. LXXII CLÁSICO "ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA" (GRADO II) REUNIÓN 027 efectuada el DOMINGO 20 DE JULIO DE 2025, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: NIKITIS (USA) Nº 02, Segundo Lugar: BIENMESABE Nº 06, Tercer Lugar: STRIDING MOON Nº 03, Cuarto Lugar: MISS MIREYA Nº 08, Quinto Lugar: PICCINA MIA Nº 07".

Por este motivo, Fast Sensations aun se mantiene con diez pruebas de grado ganadas y sigue a un triunfo de alcanzar a la recordada campeona Gelinotte, la cual logró conseguir hasta 12 pruebas de grado en su carrera en los años 70 bajo el entrenamiento del Musiú Millard Ziadie.