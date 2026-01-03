El refuerzo de lujo: Wilfredo Tovar llega al Magallanes con el título en la mira

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado infielder venezolano de los Leones del Caracas, Wilfredo Tovar, compartió sus impresiones tras su reciente incorporación a los Navegantes del Magallanes. Tovar llega al equipo eléctrico como una de las piezas fundamentales para reforzar el roster de cara al Round Robin de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Compromiso con el equipo y la afición

En una entrevista exclusiva para el portal “Poder Navegante”, Tovar enfatizó que su misión principal en esta etapa es contribuir al éxito colectivo y ayudar a la organización a alcanzar el título. El jugador, con amplia trayectoria en nuestra pelota, aprovechó la oportunidad para recordar sus inicios y mostrar su respeto por la historia del equipo.

“Vengo a aportar un granito de arena; o sea, ayudar a los muchachos, apoyar en la defensa y en el bateo, tomar buenos turnos y estar enfocado en lo que tengo que hacer. Vine preparado para jugar donde me necesiten, ya sea en tercera, en el campocorto o en segunda base”, expresó el versátil jugador, aclarando cualquier duda sobre su disposición defensiva.

Condición física y preparación inmediata

A pesar de la intensidad del calendario, el infielder aseguró encontrarse en excelentes condiciones físicas. Tovar ya se ha integrado a las dinámicas del equipo, participando activamente en las prácticas de bateo y defensa para estar a tono con el nivel de exigencia que requiere la postemporada.

“Uno tiene que estar preparado para todo: para los viajes y para salir a dar el 100% todos los días. El béisbol de enero no da tregua y la preparación física es la clave para mantener el ritmo”, añadió el jugador, quien es conocido por su consistencia y capacidad para ponerse en circulación.

El objetivo final: el campeonato

Finalmente, Wilfredo Tovar se mostró optimista sobre el potencial de los Navegantes del Magallanes para esta fase del torneo. Según su análisis, el roster cuenta con el talento necesario para pelear por la corona, resaltando la profundidad de la plantilla actual.

“Magallanes tiene un tremendo equipo. Hay mucho talento aquí y solo es necesario juntar las piezas clave en el momento oportuno. Mi meta es ganar y estoy aquí para que logremos ese campeonato”, concluyó el refuerzo melenudo, ahora al servicio de la causa bucanera.