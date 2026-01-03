LVBP: Aldrem Corredor responde a la confianza de Caribes con jornada productiva

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui optó por reforzar su ofensiva con un bate como el de Aldrem Corredor, quien a lo largo de la ronda regular fue importante para los Leones del Caracas. Ahora, con los melenudos eliminados y los orientales enfocados en este Round Robin, el inicialista quiere apuntar a grandes cosas en lo que resta de temporada 2025-2026.

Corredor respondió, pero Caribes perdió

Para esta primera jornada de postemporada, Caribes se enfrentó a Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Si bien comenzaron con ventaja, al final los de casa triunfaron en entradas extras por 6 a 5. Allí, Aldrem Corredor respondió ofensivamente al irse de 5-4 con doble, jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada.

El único turno que falló el mirandino fue en la primera entrada, cuando se ponchó tirándole en cuenta completa. Pero luego de eso ajustó un par de detalles y comenzó a ver la bola un poco más nítida.

En el tercer inning pegó un sencillo para montar una amenaza con par de hombres en base, aunque no llegó a nada. Luego, en el quinto, disparó un hit para remolcar a Hernán Pérez desde la intermedia para el 4 a 2 de ese entonces.

Ya en el octavo, hizo gala de su poder y abrió las acciones con un soberbio jonrón por todo el jardín derecho. Poco después, en el décimo, conectó un doble que al final no llevó a nada para los orientales.

Es así como Aldrem Corredor inicia muy encendido este Round Robin, demostrando que fue un acierto que Caribes lo escogiera en el draft. Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión que disputa estas instancias en su carrera, siendo la primera en calidad de refuerzo.