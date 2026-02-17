Karina aparece de sorpresa en un karaoke y así fue la reacción de sus fans

Suscríbete a nuestros canales

Una enorme sorpresa fue lo que vivieron seguidores de la cantante venezolana Karina, en el Club Puerto Azul. La artista estaba reunida con un grupo de amigos, cuando escuchó su pegajoso tema “Sé cómo duele”, cantándola para el público.

Gran momento

Todo comenzó en un karaoke que realizó el club ubicado en La Guaira. El público que estaba cantando a todo pulmón se percató de una mujer que estaba en una tarima con mucha soltura, sin imaginar que era la intérprete de 57 años.

La actriz Ana Beatriz Osorio que estaba presente en el lugar, posteó un video de Karina cantando, y asegurando que las personas estaban impactadas con la voz la mujer, sin saber que era la verdadera artista que se encontraba allí.

“Pusieron esa canción en el karaoke y tremenda sorpresa. La gente decía: ‘Canta igualito a Karina’ no sé imaginaban que era ella realmente”, escribió.

Reacción del público

Seguidores gritaron al escuchar a la cantautora y grabaron mientras ella estaba derrochando talento y animándolos con sus manos a cantar.

Karina pasó un día de Carnaval increíble al lado de grandes amigos y disfrutando del cielo, arena, playa y comida del Club Puerto Azul.