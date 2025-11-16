Así cantó Karina Pasian el himno de EE.UU en el NFL Game en el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y pianista estadounidense Karina Pasian, fue la encargada de entornar el himno de Estados Unidos en el partido de la NFL, que se realiza en el Estadio Santiago Bernabéu, de España.

Momento histórico

Desde hace semanas se conocía que la artista de 34 años y nacida en Nueva York, sería la encargada del importante momento este domingo 16 de noviembre.

Con mucha fuerza, afinada y un hermoso vestuario en color negro, se presentó Karina en el partido en la compañía de una enorme bandera de los Estados Unidos, sostenida por soldados.

Un momento histórico para la National Football League, ya que es el primer partido que se realiza en la madre tierra España, bajo el nombre de “El 2025 NFL Madrid Game”.

Con emoción y respeto los jugadores de los equipos Miami Dolphins y Los Washington Commanders, miraron al cielo mientras Karina derrochaba talento con su potente voz.

¿Quién es Karina Pasian?

La pianista es una dura en los idiomas, ya que en múltiples presentaciones ha contado en italiano, árabe, turco, francés, inglés y español, por sus raíces dominicanas.

Fue finalista del popular programa de canto “La Voz España”, en el que logró realizar interpretaciones únicas y que la hicieron muy popular en Europa. En el año 2007 logró un momento increíble en su carrera, al cantar en La Casa Blanca, para el presidente George W Bush.

En 2008 fue nominada al premio Grammy en seis categorías, entre ellas Mejor Álbum del Año y Mejor Artista del Año, con tan solo 17 añitos. Un momento de éxito para la artista de padres inmigrantes.