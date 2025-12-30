El Santa Ynez Stakes se corre en Santa Anita Park y reparte puntos para la Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en el condado de Arcadia, California, tendrá una cartelera de nueve competencias en la que incluyó el Santa Ynez Stakes; esta prueba tendrá $100.000 en premios a repartir, y se corre en distancia de 1.400 metros.

El Santa Ynez Stakes atrajo la participación de cinco femeniles y otorga 10-5-3-2-1 puntos clasificatorios para el Kentucky Oaks.

La carrera más relevante de Estados Unidos para potrancas de 3 años es la Kentucky Oaks, que en esta ocasión cumple su edición número 152. La Oaks, que tiene lugar anualmente el día previo al Derby de Kentucky, proporciona una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares y premia a la ganadora con la famosa guirnalda "Lilies for the Fillies".

Kentucky Oaks: El Santa Ynez tendrá la participación de cinco potras

La octava carrera de la jornada del sábado en Santa Anita Park, que está incluida dentro de un programa de nueve carreras, se corre el Santa Ynez Stakes, valorada por $100.000 en distancia de 1.400 metros. En esta prueba, el entrenador Bob Baffert presenta a tres de las cinco inscritas.

Entre las pensionadas del entrenador Salón de la Fama, Bob Baffert, se encuentra la ganadora de grado, Explora, que no ha fallado en la clasificación en cuatro carreras, con un récord de 2 victorias y 2 segundos en cuatro presentaciones, con una producción que supera los 500 mil dólares en ganancias para Pegram, Michael E., Watson, Karl y Weitman.

Explora, hija de Blame, ganó el Oak Leaf (G2) en Santa Anita, y quedó segunda tanto en el Del Mar Debutante (G2) como en la Breeders' Cup Juvenile Fillies, esta última derrotada por 3/4 de cuerpo ante Super Corredora.

Santa Ynez Stakes / $100.000 / 1.400 mts / Potras de 3 años / Hora: 7:10 p.m. Vzla.

1. Revera - H. Berrios - J. Sadler

2. Expora - J. Hernández - B. Baffert

3. Himika - K. Kimura - B. Baffert

4. Toaster - M. Smith - B. Baffert

5. La Willy - U. Rispoli - M. Glatt