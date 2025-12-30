Rumbo al Kentucky Derby: Balboa ahora con Baffert está listo para el Jerome Stakes

Suscríbete a nuestros canales

El Jerome Stakes que se corre en el hipódromo de Aqueduct, en el condado de Ozone Park, New York, evento que repartirá $150.000 que se corre en 1.600 metros, atrajo a cinco potros de segundo año. El Jerome Stakes es una de las carreras de apuestas más antiguas de Norteamérica, pero su condición de carrera preparatoria para el Derby de Kentucky ofrece 10-5-3-2-1 puntos de clasificación para los cinco primeros lugares.

El Jerome, cuya primera carrera se corrió en 1866 en el desaparecido Jerome Park, se celebró durante muchos años a mediados de septiembre, sirviendo como un prestigioso premio de una milla para caballos de tres años con talento. Desde la década de 1940 hasta la de 1960.

Aqueduct: Cinco potros buscan sumar para el Kentucky Derby

El Jerome fue Grado 1 de 1984 a 1994, pero fue perdiendo importancia poco a poco a medida que carreras más competitivas saturaban el calendario. En 2013, la Asociación de Carreras de Nueva York trasladó el Jerome de Belmont a Aqueduct y cambió su fecha a principios de enero, lo que permitió que la histórica carrera se reinventara como una carrera preparatoria para el Derby de Kentucky.

Balboa, surge como favorito ahora en la cuadra de Baffert, terminó tercero en el Remsen (G2) el 6 de diciembre en su segunda salida para la entrenadora Brittany Russell. El hijo de Not This Time ganó el James F. Lewis Stakes G3 en Laurel en noviembre, pero tuvo problemas en el nivel Grado 1 con quintos lugares tanto en el Del Mar Futurity como en American Pharoah.

Su principal rival es Enforced Agenda, que ganó en su debut el 23 de noviembre en Aqueduct después de batirse en duelo en la recta final. El hijo de Liam's Map entrenado por George Weaver. El Jerome ofrece 10-5-3-2-1 puntos de clasificación para el Kentucky Derby.

Jerome Stakes / $150.000 / 1.600 mts / Potros de 3 años / Hora: 2:10 p.m. Vzla