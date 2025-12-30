Gulfstream Park podría seguir operando por tres años más en caso de aprobarse la Ley

Suscríbete a nuestros canales

La iniciativa del Grupo Stronach para separar las licencias de carreras y máquinas tragamonedas de Gulfstream Park tomó la forma de un nuevo proyecto de ley presentado el martes por la mañana en la legislatura del estado de Florida.

Gulfstream Park podría seguir operando por tres años antes de su cierre

El proyecto de ley permite a ciertos titulares de permisos optar por no realizar carreras en vivo tras notificar a la comisión correspondiente, exime a algunos de pagar ciertos impuestos, modifica normas sobre la reubicación y transferencia de permisos, elimina ciertos requisitos de referendos y pagos, y ajusta la designación de miembros en una junta directiva y las disposiciones sobre instalaciones arrendables.

Si se aprobara, el proyecto de ley entraría en vigor el 1 de julio. El Grupo Stronach todavía tendría que ofrecer carreras en Gulfstream Park durante otros tres años antes de poder cancelarlo.

El nuevo proyecto de ley, que también podría llevar a la división de las licencias de carreras y salas de juego en Tampa Bay Downs, no ha sido asignado a un comité. La sesión legislativa de Florida de 2026 se celebrará del 13 de enero al 13 de marzo, dos meses antes que el año pasado.

Stronach afirmó que la mejor manera de avanzar para las carreras de caballos del sur de Florida es desvincularse y permitir que gestionen su negocio de juegos de azar por separado. Los aficionados a las carreras afirman que Stronach sabía en qué se metía cuando acordó hace dos décadas que las carreras fueran un requisito para operar las máquinas tragamonedas, que contribuyen a generar ingresos para los premios de los purasangres.

En agosto, el Grupo Stronach presentó una demanda ante el tribunal de circuito del condado de leon, alegando que se le ha señalado injustamente para continuar con las carreras de apuestas mutuas y así conservar sus plazas, mientras que a los operadores de carreras de caballos con arnés, cuarto de milla y jai-alai se les ha permitido separarse. Este caso aún no se ha visto en audiencia pública.