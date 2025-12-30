¡Back to back! Luis Valerón entrenador venezolano consigue su segunda estadística en el hipódromo V Centenario

Suscríbete a nuestros canales

Luis Valerón, entrenador venezolano especializado en caballos pura sangre de carreras, quien se estableció en República Dominicana desde el año 2021, logró finalizar la temporada 2025 en un destacado empate con su colega Germán León.

Ambos profesionales alcanzaron un total de 50 victorias cada uno durante la temporada, consolidándose como los máximos ganadores en el prestigioso hipódromo V Centenario. Este logro refleja no solo la habilidad y dedicación de ambos entrenadores, sino también el alto nivel competitivo que caracteriza a las carreras de pura sangre en esta región.

República Dominicana: Luis Valerón igualó el standing

Este martes 30 de diciembre se cierra oficialmente la temporada 2025 en República Dominicana, dejando definido el ranking final de entrenadores. En una competencia muy reñida, Germán León y el entrenador venezolano Luis Valerón terminaron empatados con un total de 50 victorias cada uno, compartiendo así el primer lugar en la estadística de entrenadores.

Valerón, quien el año pasado consiguió el campeonato con 91 victorias, este año alcanzó 50, según números reflejados en el portal web del V Centenario. Valerón y León, para la jornada de este martes, no llevan inscritos, por lo que ambos finalizarían igualados en la presente zafra.

Destacamos que el jinete venezolano José Villalobos, quien ha estado activo en este hipódromo desde el año 2020, finalizó la temporada con un notable total de 43 victorias. Esta cifra le permitió ubicarse en la quinta posición dentro de la estadística de jockeys, consolidando así su presencia y desempeño competitivo en el circuito.

Por su parte, el líder indiscutible fue Carlos de León, quien alcanzó un impresionante récord de 80 visitas al parque de vencedores, demostrando su superioridad y consistencia a lo largo de toda la temporada.