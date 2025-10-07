Entrenador venezolano sigue en dominio de la estadística en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador venezolano campeón regente Luis Valerón tuvo una semana de éxitos en el hipódromo V Centenario de la República Dominicana. Valerón, quien ha retomado la senda del éxito en las últimas semanas, ha recibido en este reciente trimestre de la temporada victorias que le han permitido volver a ser el primero en la estadística de entrenadores de este hipódromo caribeño.

Luis Valerón iguala la estadística con tres victorias

Luis Valerón, quien ha tenido múltiples dobletes en la temporada, esta semana ligó un hat-trick, que le permite mantener la igualdad en la punta en la estadística de entrenadores junto a Germán León, con 38 victorias por lado. Valerón se tomó la primera foto de la tarde en la tercera carrera de la jornada del martes con el ejemplar Otro Wells, con la monta del también venezolano José Villalobos, quien llega a 30 victorias en la temporada. Este hijo de Monaco es un macho de cuatro años que logra su sexta victoria y tercera en la presente temporada. Esta prueba se corrió en 1.200 metros con registro de 73”2.

La segunda victoria del entrenador Luis Valerón llegó en la cuarta carrera del programa con el ejemplar Touch Performance, un representante del Establo San Lázaro, que contó con la monta del jinete Jilver Chamafi. Este macho es hijo del semental Maximus Mischief, dejó crono de 85”2 para 1.400 metros.

En la jornada del sábado, Valerón presentó en plan victorioso al ejemplar Stand Guard, que visitó el parque de vencedores por cuarta vez en la temporada en 18 actuaciones. Este hijo de Awensome Again en la yegua North Cork, contó con los servicios del jinete José Rojas, quien vistió las sedas del Stud Est. Tibi. El crono de la prueba fue de 82”3 para la distancia de 1.300 metros.

Como bien se indicó al principio, Luis Valerón igualó la punta del standing con 38 victorias. La jornada hípica en el hipódromo V Centenario, en República Dominicana, se reanuda este martes con una propuesta de seis carreras adicionales.