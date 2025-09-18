Entrenador venezolano logra Hat-trick e iguala la punta en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, el entrenador venezolano campeón regente Luis Valerón tuvo una tarde de éxitos en el hipódromo V Centenario de la República Dominicana. Valerón, quien no ha tenido un buen comienzo de temporada, ha recibido en este reciente trimestre de la temporada victorias que le han permitido volver a ser el primero en la estadística de entrenadores de este hipódromo caribeño.

Luis Valerón iguala la estadística con tres victorias

Luis Valerón, quien ha tenido múltiples dobletes en la temporada, este martes ligó un hat-trick, que le permitió igualar la punta en la estadística de entrenadores junto a Germán León, con 35 victorias por lado. Valerón se tomó la primera foto de la tarde en la de abrir las acciones con el ejemplar Otro Wells, con la monta del también venezolano José Villalobos, quien llega a 25 victorias en la temporada. Este hijo de Monaco es un macho de cuatro años que logra su quinta victoria y segunda en la presente temporada. Esta prueba se corrió en 1.200 metros con registro de 72”3.

La segunda victoria del entrenador Luis Valerón llegó en la quinta carrera del programa con el ejemplar Maximus Power (6), un representante del Establo San Lázaro, que contó con la monta del jinete Jilver Chamafi, para lograr su segunda victoria en cinco presentaciones. Este macho de tres años, hijo de Maximus Mischief, dejó crono de 72”3 para 1.200 metros.

En la carrera del cierre, Valerón presentó en plan victorioso al ejemplar Prepotente, que visitó el parque de vencedores por cuarta vez en la temporada en 14 actuaciones. Este hijo de Leam en Amalia Rosa, contó con los servicios del jinete Carlos De León, quien vistió las sedas del Stud Est. Tibi. El crono de la prueba fue de 75”1 para la distancia de seis furlones.

Como bien se indicó al principio, Luis Valerón igualó la punta del standing con 35 victorias. La jornada hípica en el hipódromo V Centenario, en República Dominicana, se reanuda este sábado con una propuesta de seis carreras adicionales.