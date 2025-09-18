El ajuste cómodo de Bella del Cielo la coloca como la principal aspirante para llevarse el Clásico Lanzarina (GII)

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada es el escenario para dar continuidad con su temporada hípica 2025, que en está oportunidad corresponde al tercer y último meeting, por lo que el día domingo 21 de septiembre se disputa la trigésima sexta reunión con la cartelera de 12 carreras entre ellas: Dos condicionales especiales (Yeguas nacionales e importadas y Machos nacionales e importados) y cuatro pruebas de grado.

La sexta carrera que pondrá fin a la programación del ciclo no válido, le corresponde presentar la cuadragésima sexta edición del Clásico “Lanzarina” (GIII), para potrancas nacionales e importadas de dos años, con el recorrido de 1.200 metros y una premio adicional a repartir de 125 mil dólares.

Bella del Cielo: Clásico Lanzarina R36 La Rinconada Datos Hípicos

Una de las dosañeras clave para esta selectiva es Bella del Cielo (número 8), la montará nuevamente el “Misil” Robert Capriles y entrenada por Don Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud Marco Antonio.

La nacida y criada en el Aras Los Samanes, Polo & Racing mantiene su historia de 2 triunfos para 3 presentaciones, por lo que estará a la caza de sumar una nueva victoria en la mencionada selectiva de grado 1.

Asimismo, con un segundo lugar que logró en su debut en el Clásico Ángel Francisco Parra (GIII) más dos clásicos ganados, esta castaña se encuentra en su mejor momento y no tengamos duda que ella a futuros se convierta en una verdadera campeona no solo para su generación sino para las generaciones que le tocará enfrentar y de esta manera la afición hípica se sentirá identificada con está pupila de Parilli Araujo. Así es que no la pierdan de vista.

Al mismo tiempo, se perfila como la primera favorita para la revista de mayor trayectoria en el deporte hípico venezolano: Gaceta Hípica.

Su última competencia pública fue precisamente en el Clásico Julián Abdala (GIII) de la Gala Hípica de Caracas, con un tiempo de 66,1 para el tiro de 1.100 metros con 1/2 cuerpo de ventaja.

Ajuste clave: La Rinconada

Este miércoles 17 de septiembre, la pensionada por Parilli Araujo ajustó 41 segundos exactos para 600 metros, en pelo, cómoda, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

