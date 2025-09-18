Análisis a fondo: El ajuste más destacado de una de las favoritas de Gaceta Hípica que podría dominar en la R36

Las competencias hípicas en el hipódromo La Rinconada continúa este domingo 21 de septiembre, con la presentación de la reunión número 36 del tercer y último meeting del año, con un programa de 12 competencias que incluye dos condicionales especiales y cuatro selectiva de grado, y la presencia del 5y6 Nacional a iniciarse en la séptima carrera.
La jornada abre con la primera carrera que es para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, ganadoras de 1 y 2 carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de aliento de 1.800 metros además de una bolsa de premio adicional a repartir de $28.600.
Fidanzata: Mejor ajuste R36 La Rinconada Datos Hípicos
Una de las participantes inscritas para esta prueba del ciclo no válido es Fidanzata (número 4), con la monta del aprendiz Deyker Acosta y la preparación de Jusesky Cisneros para el Stud Sport At All The Time. Se perfila como la tercera favorita para Gaceta Hípica.
Esta yegua mantiene una campaña de 2 victorias para 18 actuaciones en el óvalo caraqueño y no hay que tomar en cuenta su última prueba que fue en el Clásico Internacional Cruz del Ávila (GI), como parte de la Gala Hípica de Caracas disputada el pasado 24 de agosto.
Ajuste Destacado: La Rinconada
La pupila de Cisneros trabajó de segunda vuelta y logró el ajuste destacado del día miércoles 17 de septiembre de 37,2 para 600 metros, en silla, cómoda, publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Favoritas de la carrera: Yeguas
- Hayes Bay (USA): Desde su llegada a La Rinconada con campañas solventes en Estados Unidos, esta importada se ha considerado como una de las competidoras que paso a paso se ha dado a conocer. No debemos olvidar su debut con empate con Mi Maritza y luego su victoria a cabeza y en final de foto con Isométrica. Pensamos que esta castaña norteamericana pueda dar otra actuación con su velocidad característica y de la mano de Jaime “Pocho”Lugo para esta prueba que, cuidado y nuevamente sorprenda con un nuevo triunfo en un final cerrado.
- Majestuosa: Yegua que reaparece tras 42 días sin correr y se estrena en la cuadra de Carlos Radelli. La monta Yoelbis González y en su última le ganó por cabeza precisamente a Fidanzata. Ahora bien, por el posible planteamiento de carrera de parte de su entrenador Radelli, esta cuatroañera pudiera volver a repetir con victoria en los metros finales.