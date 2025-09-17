El gran secreto del 5y6: El ojo avizor va con la yegua que nadie tiene en sus planes

Suscríbete a nuestros canales

La séptima carrera válida de la reunión 36 en el hipódromo de La Rinconada se presenta como una de las pruebas más parejas de la jornada dominical. Desde ya, los aficionados a las carreras estudian las opciones para arrancar con buen pie la primera del 5y6 nacional. La carrera, programada para las 3:30 p.m., reúne a doce yeguas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras, tanto nacionales como importadas.

La Rinconada: Ojo Avizor Buen Dividendo Carreras

En este parejo lote, Clara del Valle destaca como la gran candidata. Con el número cuatro en su gualdrapa, la yegua tendrá la monta del jinete aprendiz Winder Véliz. Los apostadores la consideran una opción obligatoria a pesar de que no se encuentra entre las favoritas de la revista especializada Gaceta Hípica.

El segundo lugar de la yegua, a solo dos cuerpos de la ganadora Brown Sugar en el reciente Clásico Los Sprinters (GII), es el principal argumento que la convierte en una firme contendiente. Este desempeño sugiere que la yegua tiene todo para lograr una buena actuación en la carrera de hoy, un recorrido que se ajusta más a sus condiciones.

La pupila propiedad del Stud "Perseverancia" es una hija de Yesby Jimminy en Sra. Mabel, por Medallist, nacida y criada en el Haras La Orlyana. Con un registro de 21 actuaciones para dos triunfos, la yegua ya conoce la victoria en el recorrido de 1.200 metros, lo que aumenta aún más la confianza en su potencial para este compromiso.

Dividendo: 5y6 nacional Yeguas La Rinconada

A pesar de que no figura entre las principales favoritas, el excelente trabajo de la yegua en cancha sugiere que podría ser una seria contendiente. Si logra la victoria, el dividendo que dejará será generoso, lo que premiaría la confianza de aquellos que apuesten por su potencial en esta pareja carrera