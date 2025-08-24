¡Brown Sugar se impone en el Clásico Internacional Sprinters Yeguas Gr. 2!

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Internacional Sprinters Yeguas Gr. 2 tuvo un desenlace electrizante, y la yegua Brown Sugar demostró su superioridad al cruzar la meta en primer lugar, para dejar atrás a una fuerte competencia.

Brown Sugar: Sprinters La Rinconada Victoria

Desde el momento en que se abrieron los partidores, la emoción se apoderó del público. Con la principal favorita, Fleet Street, retirada de la competencia, la carrera estaba abierta para cualquiera. Brown Sugar, montada por el experimentado jinete Jaime "El Pocho" Lugo, no perdió tiempo. Partió como un rayo y rápidamente se enfrascó en una batalla por la punta con Miss Emmy. El primer parcial de 400 metros se marcó en 24 segundos, con ambas yeguas manteniendo un ritmo imparable.

A medida que se acercaban a los 800 metros, Brown Sugar, una hija de Thunder Ridge, tomó el control absoluto, marcando un impresionante tiempo de 47'3. En la recta final, "El Pocho" Lugo buscó a sus rivales, pero la ventaja era ya insuperable. El público, asombrado por el desempeño de la yegua, se limitó a presenciar su implacable avance hacia la meta.

Con este triunfo, Brown Sugar, entrenada por Fernando Parilli Araujo y propiedad del Stud "Z.M", no solo aseguró su séptima victoria en 12 presentaciones, sino que también estableció un tiempo final de 73.1 segundos para los 1200 metros.

Orden de llegada: La Rinconada Carrera Selectiva

La yegua Clara Del Valle logró un notable segundo lugar, avanzando con fuerza en los metros finales pero sin comprometer el triunfo de la líder. Miss Emmy llegó en tercera posición, seguida de Bella Catira en cuarta. La pizarra la cerró La Super Kat en quinto lugar. El dividendo a ganador de Brown Sugar fue de 55,00 Bs. y el place de 55,00 Bs., mientras que el segundo place para Clara Del Valle pagó 86,41 Bs.