El Clásico Sprinters para yegua llegará a su edición 15 en la Gala Hípica de Caracas

Una de las pruebas que se agregaría en la jornada de la Gala Hípica de Caracas es la que se reservó en el Clásico Sprinters para yeguas en recorrido de 1.200 metros y que este año llegará a su edición 15.

Robert Capriles el más ganador del Clásico Sprinters para yeguas

El jockey profesional Robert Capriles tiene una racha activa de tres victorias consecutivas en las últimas ediciones el Clásico Sprinters para yeguas y superar los dos triunfos de Jean Carlos Rodríguez en el historial de la selectiva.

Capriles ganó por primera vez la prueba en el 2022 con Srta Chenoma con el entrenador Rafael Cartolano para luego ganar con La Sensacional y el entrenador Germán Rojas y llegar al 2023 y repetir con Benedetta del trainer Ramón García Mosquera y con récord de pista en 68’4.

Cabe mencionar que el entrenador Germán Rojas junto con Juan Carlos Ávila son los trainers más ganadores con dos lauros en compañía del entrenador Álvaro Paz Rodríguez.

El Stud Feralico con el Águila son los propietarios con ejemplares más ganadores con dos en una prueba que hasta el año 2013 se llamó Copa Internacional Sprinters

Yeguas y para el año 2014 fue convertido en un Clásico de grado.

La primera yegua en ganar la prueba fue Lilina del entrenador Mario Esteves con la monta de Javier José Zerpa con un tiempo de 70’4.