Estos fueron los dividendos del 5y6 de la R35 en La Rinconada

Con una programación de 12 carreras, el hipódromo de La Rinconada celebró este domingo 14 de septiembre, la reunión 35 de la temporada 2025, por lo que el 5y6 sobrepasó los 137 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por 22 semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs.137.632.670,00 de los cuales Bs. 74.321.641,80 se repartieron entre los ganadores con seis ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 5 aciertos, se repartieron Bs. 19.268.573,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, séptima del programa, la victoria fue para Dwtnmadde Brown (GB) (número 5), con un dividendo de Bs.139,11 a ganador y Bs. 58,07 a placé, con Jhonathan Aray en yunta con Gabriel Márquez, por lo que el tiempo para 1.300 metros fue de 80 exactos.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para Mística (número 10) con la monta de Julio Moncada, y entrenada por Rohendy Gamez. Dejó crono de 75,3 para 1.200 metros.

La tercera válida, la ganó Guillermina (número 7) con el jinete Larry Mejías, y quien recibió las instrucciones de Ismael Martínez, para dejar el crono en 68 para 1.100 metros.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para Lady Sophia (número 10), con la monta del aprendiz Oliver Medina en yunta con Jefferson David Rivas. Dejó crono de 73.1 para el mismo tiro de 1.200 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida, High Black Cat (número 5) se alzó con la victoria con el látigo José Gilberto Hernández sobre los estribos y Deivis Guevara en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 75,58.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se la llevó Gran Pepe (número 11), con la monta de Winder Véliz y bajo la preparación de Pedro Coronil, por lo que abonó dividendo de Bs. 00,00 a ganador y Bs. 00,00 el placé.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (20.342), los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 937,76. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron (3.665), los cuales ganaron un monto de Bs.20.077,34.