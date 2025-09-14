Conoce el estado de salud del jinete Franklin Puello Jr. tras aparatosa rodada en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de preocupación se vivió este domingo en el hipódromo La Rinconada. Durante la primera válida para el juego del 5y6, una aparatosa rodada del aprendiz Franklin Puello Jr. interrumpió la emoción de la carrera. El jinete cayó de su ejemplar Coquette Parts, un accidente que alarmó a los asistentes y a todo el personal hípico.

La Rinconada: Rodada Jinete aprendiz Franklin Puello Jr.

El incidente se produjo en los primeros 500 metros del recorrido. La yegua Coquette Parts, entrenada por la Dra. Jessenia Romero, bajo líneas hacia la baranda interior. Este movimiento inesperado ocurrió después de que el ejemplar número tres, Mi Maritza, también se moviera hacia ese mismo lado, una circunstancia que provocó la caída de Puello Jr. El jinete, con el impacto, salió despedido por encima de la baranda, lo que agravó la situación.

Inmediatamente después del accidente, el joven jinete fue atendido por el equipo médico del hipódromo y trasladado a una clínica para una evaluación exhaustiva. Según la información preliminar, suministrada por su padre, el Sr. Franklin Puello y por el mismo jinete afectado, a través de una comunicación vía telefónica.

En el momento del contacto el joven látigo se encontraba en la unidad de rayos (x) donde se apreció fractura tanto en el brazo como en la pierna izquierda, por dicho motivo será operado.

Victorias: Aprendiz del Año La Rinconada Jinete

Franklin Puello Jr. es un talento emergente en la hípica venezolana. Con un descargo de 2 kilos, el jinete se proclamó ganador del segundo meeting de 2024 y fue reconocido como el "Aprendiz del Año" en esa misma temporada. A la fecha, cuenta con 19 victorias en más de 130 actuaciones en la actual campaña.

Por ahora, se desconoce el tiempo de recuperación que necesitará el jinete. Desde la familia hípica y el equipo de Meridiano Web, se espera una pronta recuperación para este prometedor deportista, quien ha demostrado un gran talento en poco tiempo.