Baloncesto

Revolución en el baloncesto europeo: NBA y FIBA lanzarán su proyecto 

Este movimiento marca la incursión más ambiciosa de la liga estadounidense en el mercado europeo, buscando unificar el ecosistema del baloncesto bajo un modelo de gestión conjunta con el máximo organismo internacional

Por

Eimy Carta
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 04:38 pm
Revolución en el baloncesto europeo: NBA y FIBA lanzarán su proyecto 
Suscríbete a nuestros canales

El panorama del baloncesto mundial ha dado un giro sísmico este lunes. La NBA y la FIBA han anunciado oficialmente que, a partir de enero de 2026, iniciarán el proceso de captación de equipos y grupos de inversión para la creación de una nueva liga profesional masculina pan-europea.

Un sistema de ascenso por méritos y plazas fijas

A diferencia de otros modelos cerrados, la nueva liga propone una estructura híbrida que promete respetar la pirámide del baloncesto europeo:

  • Plazas permanentes: La competición contará con un grupo de equipos fundadores o fijos basados en mercados estratégicos.

  • Acceso meritocrático: El proyecto garantiza una vía de acceso anual para cualquier club de las ligas domésticas afiliadas a FIBA. Los equipos podrán clasificar a través de la Basketball Champions League (BCL) o mediante un torneo clasificatorio de final de temporada.

Solución al "conflicto de calendarios"

Uno de los puntos más críticos y celebrados del anuncio es la alineación del calendario. La nueva liga se compromete a coordinar sus fechas con las ligas nacionales y las ventanas de selecciones nacionales. Esto permitiría, por primera vez en años, que los jugadores representen a sus clubes y a sus países durante todo el año sin los conflictos que actualmente afectan a las competiciones europeas de élite.

Impulso al ecosistema local

El acuerdo no se limita a la creación de la liga, sino que incluye un plan de inversión masiva por parte de la NBA y la FIBA para fortalecer las bases del deporte en Europa:

  1. Apoyo financiero: Recursos directos para las ligas domésticas y academias de clubes.

  2. Desarrollo de talento: Expansión de programas conjuntos para la formación de jugadores, entrenadores y árbitros en todos los niveles.

  3. Infraestructura: Uso de la experiencia comercial y logística de la NBA para potenciar el valor del baloncesto europeo.

Próximos pasos

El proceso comenzará formalmente en enero, cuando ambas entidades inicien las reuniones con los equipos interesados y los grupos de propietarios que formarán parte de esta nueva era. Con este anuncio, la NBA y la FIBA presentan un desafío directo a las estructuras actuales, prometiendo un modelo sostenible que conecte el talento europeo con los estándares de negocio de la mejor liga del mundo.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Saratoga LVBP
Lunes 22 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto