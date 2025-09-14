Al galope: Rockville gana con facilidad el Clásico Millard Ziadie (G2)

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 22 del Clásico “Millard Ziadie” (G2) se corrió a la altura de la sexta competencia del ciclo no válido de la reunión 35 reservada para ejemplares nacionales e importados de tres años, en distancia de 1.400 metros, además de una bolsa de premio adiciona a repartir de 125 mil dólares.

La carrera clásica honra la memoria de Millard Ziadie, considerado por muchos el mejor entrenador de purasangres de todos los tiempos. Nacido en Jamaica y conocido en el mundo hípico como "El Musiú", Ziadie forjó a campeones legendarios, entre ellos a la triple coronada Gelinotte. Su legado y sabiduría permanecen vigentes en cada competencia, un recordatorio de su maestría hasta su fallecimiento en 2004.

Rockville: Triunfo Clásico Millard Ziadie (G2) La Rinconada

Desde el momento de la partida el norteamericano Rockville (número 2), se mantuvo pegado a la baranda y cerca de los punteros Señor Soñador (número 3) y Tío Horacio (número 4) que fueron los que marcaron los parciales de 24,4 para 400 y 48 segundos exactos para 800 metros.

Al giro de la última curva, el importado conducido por Jhonathan Aray aprovechó el cambio por líneas externas, pues alcanzó a los punteros para irse en tremendo galope en los metros finales y así cruzó al espejo con 10 3/4 cuerpos de ventajas.

El resto de los parciales de la prueba selectiva quedaron en 72,1 para 1.200 metros y culminó con 84.4 para el recorrido de los 1.400 metros.

Los otros competidores en ocupar la pizarra fueron: Señor Soñador (segundo), Tío Horacio (tercero), Forrest Gump (cuarto) y cerró con Snujake (quinto). El dividendo fue de Bs. 112,48 y Bs. 85,64 el placé.

Rockville un hijo de Bernardini en Sara's Pleasure por Street Cry fue el primer favorito para Gaceta Hípica.

Con este triunfo el estadounidense Rockville logra su cuarta fotografía en siete actuaciones mientras que, Carlos Luis Uzcátegui consigue hasta el momento el back to back, pues ganó con la importada Fleet Street (USA) en el Clásico Gelinotte (G2) y para el jinete Jhonathan Aray alcanza en lo que va de la tarde su hat trick, ya que ganó con Ekating King (USA) en la cuarta competencia, norteamericana Fleet Street en el Clásico Gelinotte (G2) y ahora con el importado Rockville (USA) en esta selectiva de Grado 2.