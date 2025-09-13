Paprika saca la clase y domina el Clásico Propietarios Valencianos en el Hinava

Suscríbete a nuestros canales

En un desenlace digno de la mejor crónica hípica, la yegua Paprika, bajo la experta conducción del jinete Jaime "Pocho" Lugo, se alzó con la victoria en el Clásico Propietarios Valencianos de 2025. El triunfo, que resonó en el Hipódromo Nacional de Valencia, marcó el regreso triunfal de esta descendiente de Quarterback y Hakka a la cima del hipismo, dejando a la gran favorita, Amatista, en un segundo plano.

Paprika: Victoria Selectiva Yegua Cabriales

La jornada, correspondiente a la tercera prueba no válida de la reunión 18, prometía un duelo de titanes, pero Paprika tenía otros planes. Desde el instante en que se dio la partida, la tordilla demostró sus intenciones.

Con una salida fulgurante, tomó la delantera y se adueñó de los primeros metros, mientras Amatista se ubicaba en la segunda posición, capaz de observar de cerca los movimientos de su rival. Las otras contendientes, Voladora, Flecha Montón y Queen of South, completaban el grupo, que trataban de mantener una distancia prudente.

El ritmo de la carrera fue intenso desde el principio. Los 400 metros iniciales se cubrieron en un vertiginoso 23.2 segundos, con Paprika al frente. Al girar la primera curva, la lucha por el liderazgo se mantuvo vibrante, pero la tordilla guiada por Lugo no cedía un centímetro. Su dominio se consolidó a medida que avanzaban los metros: los 800 en 48.3 y los 1.200 en 73.4. La consistencia y la solidez de Paprika eran evidentes, y la estrategia de su jinete, Jaime Lugo, se revelaba como la clave de su éxito.

La verdadera sorpresa llegó en la recta final. Lejos de agotarse, Paprika, la pupila del Stud “Carpino” y preparada por Salvador Giordani, incrementó su ritmo de forma espectacular. En un despliegue de fuerza y resistencia, sacó una ventaja considerable sobre sus competidoras. La tordilla se limitó a galopar en los últimos metros, y cruza la meta con una ventaja de más de 10 cuerpos y un tiempo final de 126.4 para el recorrido de 2.000 metros.

La victoria de Paprika fue un golpe de efecto que reordenó el podio. El segundo lugar fue para una atropelladora Queen of South, mientras que la favorita Amatista, que parecía agotada, se conformó con el tercer puesto. Voladora y Flecha Montón llegaron en la cuarta y quinta posición, respectivamente, sin poder replicar sus actuaciones anteriores.

Dividendos: Campaña Paprika Victoria

En las taquillas, la victoria de Paprika se sintió como una dulce sorpresa para los apostadores que confiaron en ella. Con un dividendo de Bs 187,59 por ganador, la yegua demostró que la experiencia y el talento pueden más que el favoritismo. Con este triunfo, Paprika eleva su palmarés a trece victorias en 19 presentaciones, consolidándose como una de las grandes guerreras de la pista valenciana. Su nombre queda grabado en la historia del hipismo de la región, como la dueña indiscutible del Clásico Propietarios Valencianos de 2025.