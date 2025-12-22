LVBP: Leones se niega a morir y derrota con autoridad al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Más de 18.000 aficionados se acercaron al Estadio Monumental para presenciar el último duelo entre los eternos rivales de esta temporada 2025-2026, el cual estuvo cargado de emociones de principio a fin. Al final, los Leones del Caracas conquistaron la victoria por 7 a 3 sobre Navegantes del Magallanes.

Leones y un día más de vida

El marcador no tardó en sufrir modificaciones, ya que los filibusteros pegaron fuerte en la misma primera entrada. Allí, Rougned Odor conectó un triple que le permitió alcanzar las 100 carreras impulsadas de por vida en la LVBP. Acto seguido, Tucupita Marcano empujó al zuliano con un sencillo.

Sin embargo, los capitalinos respondieron casi al instante para darle vuelta a las cosas. El poder de Orlando Arcia se hizo presente en el tercero, donde conectó un jonrón de dos rayitas. Luego, en el cuarto, Víctor Bericoto remolcó un par más con hit.

Para la baja del sexto, Orlando Arcia apareció nuevamente, solo que esta vez con un doble. Pero Tucupita Marcano recortó la desventaja en el séptimo, esto luego de negociar una base por bolas con la casa llena.

Los melenudos volvieron a la carga, justamente, en la baja del séptimo con dos anotaciones más. Esta vez los encargados de generar daño fueron José Rondón y Brainer Bonaci, ambos con imparables, dejando además cifras definitivas.

De esta manera, Leones del Caracas (23-30) evitan ser los primeros eliminados de la zafra y se ven en la obligación de ganar el resto de juegos que le quedan. Por su parte, Navegantes del Magallanes (26-27) pierde una gran oportunidad para colarse entre los cuatro mejores de la tabla.